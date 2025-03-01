Появились подробности скорого развода Барака Обамы

Появились подробности скорого развода Барака Обамы
Барак Обама. Фото: wikimedia.org
Супруги поссорились из-за президентского кресла

Барак и Мишель Обама приступили к тайной дележке имущества на фоне слухов о скором разводе. Супруги намерены уладить все имущественные вопросы до тех пор, когда официально объявят публике о предстоящем рассторжении брака.

Активы семейства Обамы оцениваются в 70 млн долларов. Их адвокаты проводят закрытые встречи, обсуждая детали их предстоящего развода в попытке достичь соглашения по всем пунктам. 

"Они хотят, чтобы все было улажено заранее. Последнее, чего они хотят, – это безобразная драка с множеством неприятных юридических документов", – говорят источники в Демократической партии.

Сообщается, что развод Барака и Мишель связан с их карьерой. Бывший президент США хотел, чтобы его супруга продолжила заниматься политикой, как и она. Однако юрист захотела заниматься делами шоу-бизнеса. В последнее время пара жила раздельно.

"Мишель отказалась баллотироваться, а Барак был вынужден поддержать Камалу Харрис. Для него это было полным унижением, особенно после того, как она проиграла", – говорят инсайдеры.

Ожидается, что публичное заявление о разводе Обамы будет сделано летом.

Источник: RadarOnline

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