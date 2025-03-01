Бузова призналась, что готова выйти замуж в 2025 году

Артистка мечтает о семейном счастье

Теледива и звезда социальных сетей Ольга Бузова призналась, что не исключает возможности связать себя узами брака уже в текущем году. Девушка подчеркнула, что не хочет тратить время на долгие свидания, если встретит настоящую любовь. Ее сердце открыто для любви, а одно из главных желаний – создать крепкую семью.

Артистка также прокомментировала слухи о своих отношениях с коллегой по сцене Олегом Майами. Она уточнила, что между ними никогда не было романтики, но их связывает крепкая дружба. При этом девушка не исключает, что со временем отношения могут перерасти во что-то большее.

По словам любимицы публики, они с молодым исполнителем очень близки, почти как родные люди. Однако дива предпочитает не загадывать наперед, отмечая, что живет настоящим и не может заранее предсказать, как сложится будущее.