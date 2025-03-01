СМИ назвали причину внезапного похудения Селены Гомес

Артистка скинула больше 10 кило в короткий срок

На минувшей премии SAG Awards певица Селена Гомес произвела настоящий фурор – она появилась в черном платье от Celine, которое подчеркивало резко постройневшую фигуру звезды. Ее внешний вид спровоцировал множество разговоров о том, каким образом ей удалось избавиться от нескольких килограммов. И одним из слухов стал прием популярного препарата для диабетиков, на котором, например, некоторое время назад похудела Кристина Агилера.

Судя по кадрам, певица скинула около 10 килограммов за короткий срок. Избавиться от такого веса одним спортом, сменой питания и здоровым образом жизни вряд ли получится. Однако актриса уверяет – причинами колебания ее веса являются лекарства от волчанки и кишечное заболевание, из-за которого прохождение пищи и отходов по пищеварительному тракту замедляется, создавая питательную среду для бактерий.

При этом ее объяснениям особо не поверили. Публика напомнила, что совсем скоро у Гомес запланирована свадьба с Бенни Бланко, поэтому резкие изменения во внешности, вероятно, являются результатом подготовки к мероприятию.