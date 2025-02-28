В тайном дневнике нашли грязные признания Деми Мур

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В молодом возрасте актриса Деми Мур вела личные дневники, которые помогали справиться с переживаниями во время брака с первым мужем. Они хранились в ангаре Брюса Уиллиса, но были выброшены после решения актера расчистить площадь от ненужных вещей. Записи артистки оказались в мусорном ящике, которые обнаружил сотрудник аэропорта и продал их за большие деньги.
Сообщается, что записи в дневнике, порой, были очень спутанными и супбурными, поскольку в те года она страдала от алкоголизма и принимала запрещенные вещества. В нем Мур признавалась, что изменяла первому мужу с Эмилио Эстевесом в ночь перед свадьбой.
"Вечером перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла к парню, с которым в то время снималась в фильме. Он разбудил меня в 10:30 утра следующего дня, а к часу я уже должна была быть готова к церемонии", – писала актриса.
В браке знаменитость встречалась и с другими мужчинами, чтобы скрыться от самой себя. Она чувствовала отвращение к себе, окружающим людям, а также наркотикам.
Также в дневнике Мур делится переживаниями о своей матери, тайне своего рождения, ссорах родителей, их алкоголизме, истериках и попытках самоубийства на глазах у несовершеннолетней Дэми.
Важной информацией поделились подпольщики