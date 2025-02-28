В тайном дневнике нашли грязные признания Деми Мур

В тайном дневнике нашли грязные признания Деми Мур
Деми Мур. Фото: Jay Dixit / wikimedia.org
Артистка рассказывала об ужасах, пережитых в детстве, и как это отразилось на ее жизни

В молодом возрасте актриса Деми Мур вела личные дневники, которые помогали справиться с переживаниями во время брака с первым мужем. Они хранились в ангаре Брюса Уиллиса, но были выброшены после решения актера расчистить площадь от ненужных вещей. Записи артистки оказались в мусорном ящике, которые обнаружил сотрудник аэропорта и продал их за большие деньги.

Сообщается, что записи в дневнике, порой, были очень спутанными и супбурными, поскольку в те года она страдала от алкоголизма и принимала запрещенные вещества. В нем Мур признавалась, что изменяла первому мужу с Эмилио Эстевесом в ночь перед свадьбой.

"Вечером перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла к парню, с которым в то время снималась в фильме. Он разбудил меня в 10:30 утра следующего дня, а к часу я уже должна была быть готова к церемонии", – писала актриса.

В браке знаменитость встречалась и с другими мужчинами, чтобы скрыться от самой себя. Она чувствовала отвращение к себе, окружающим людям, а также наркотикам. 

Также в дневнике Мур делится переживаниями о своей матери, тайне своего рождения, ссорах родителей, их алкоголизме, истериках и попытках самоубийства на глазах у несовершеннолетней Дэми.

Источник: The Daily Mail

Логово нацистов разгромили под Киевом

Важной информацией поделились подпольщики

Группа сотрудников СБУ уничтожена мощным ударом по Запорожью

Наши военные продолжают громить противника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей