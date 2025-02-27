Звезда "Очень странных дел" завел любовницу на 22 года младше

Жена была очень расстроена, когда узнала об интрижке актера

Дэвид Харбор, актер сериала "Очень странные дела", начал встречаться с моделью Элли Фэллон, которая младше его на 22 года. Недавно пару заметили вместе во время поездки в Индию.

Новый роман артиста оказался скандальным, поскольку его бывшая жена Лили Аллен полагает – муж закрутил эти отношения еще во время их брака. Когда она увидела снимки девушки в соцсетях, то была невероятно расстроена, поскольку на них она была с любимой сигарой своего супруга.

"Увидев опубликованное сэлфи Элли, курящей сигару, которое было сделано за несколько недель до того, как Лили и Дэвид расстались, певица убедилась, что Элли и Дэвид встречались до того, как артист развелся", – говорят источники.

Артисты официально объявили о своем разводе в декабре. После этого Харбор появлялся на публике в хорошем расположении духа, чего нельзя сказать о Аллен. В недавнем интервью она призналась, что испытывает серьезное эмоциональное потрясение, вынуждена лежать в клинике и принимать большую дозу антидепрессантов.