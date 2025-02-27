"Где платят – там и хорошо": Мазаев заговорил об отъезде в США

Артист сделал откровенное признание

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев заявил, что ему безразлично, где именно зарабатывать деньги за границей. По его словам, в случае успешного закрытия политических вопросов он был бы непротив поехать в США с гастролями.

"Где платят – там и хорошо. Выступить мне хочется вообще везде, где интересуются моей музыкой", – сказал знаменитость.

Артист отметил, что покорять западный шоу-бизнес он не хочет, но готов спеть свои песни для поклонников в любом уголке Земли. К примеру, он был бы рад собрать крупные площадки, вроде лондонского Ковент-Гардена или нью-йоркской Метрополитен-оперы.

Мазаев подчеркнул – он поехал бы с гастролями к тем зрителям, которые любят творчество российских артистов. Надеяться, что на его представления придет зарубежная публика, по его словам, глупо.

Напомним, после 2022 года некоторым российским артистам запретили выступать на западных площадках. Мазаев публично не высказывался на политическую тему с тех пор, хотя и давал представления перед российскими солдатами. В 2014-ом он называл соседнее государство братским и отмечал, что оттуда "идет слишком много глупостей".