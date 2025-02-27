Митя Фомин раскрыл отношение к русским в Лондоне

Артист поведал подробности недавней поездки

Митя Фомин, который недавно вернулся из путешествия по Великобритании, рассказал, как относятся к русским в стране и ее столице. По его словам, за все время, что он находился там, не испытал по отношению к себе никакого негатива.

Артист утверждает – во время экскурсий и прогулок по городу он спокойно разговаривал на русском языке. И никто не смотрел на него косыми взглядами и не делал замечаний. Напротив, в Лондоне ему встречались люди, которые заведомо относились к нему хорошо.

"Бог отвел: в странах, которые считаются недружественными, ни разу не видел никакого негатива к русской речи, наличию русского человека или моему присутствую", – поделился Фомин.

В итоге о своей поездке за границу певец не пожалел, хотя обошлась она ему в солидную сумму. Знаменитость отметил, что Лондон всегда был дорогим городом, поэтому стоимость многих услуг и товаров бьет по карману. Тем не менее, Митя остался доволен путешествием и выразил надежду, что отношения между Россией и Западом скоро потеплеют.