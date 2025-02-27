Шепелев рассказал, как отец Фриске напал на него с ножом

Шепелев рассказал, как отец Фриске напал на него с ножом
Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети
Телеведущий поделился жуткими воспоминаниями

Дмитрий Шепелев решил разорвать общение своего сына Платона с родственниками покойной Жанны Фриске. Звездный отец объяснил это стремлением обеспечить безопасность мальчика. В недавнем интервью он пояснил, что причиной разрыва стали несколько неприятных инцидентов.

На тот момент он с сыном жил в доме родителей певицы, но из-за загруженного графика редко бывал дома. Однажды он узнал, что семейство пригласило журналистов, чтобы устроить съемку с ребенком. Это вызвало у него возмущение.

После смерти певицы мужчина решил переехать с сыном в собственное жилье. Однако, когда он пришел за вещами мальчика, между ним и отцом покойной произошел конфликт. По словам телеведущего, мужчина напал на него и водителя с ножом, отказываясь отпускать ребенка.

С тех пор отношения были окончательно разорваны. Мужчина уверен, что поступил правильно, поскольку главной для него остается безопасность наследника.

Источник: YouTube-канал "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник

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