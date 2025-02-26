Сябитова раскритиковала Успенскую за роман с 30-летним

Сваха считает, что это перебор

Известная российская исполнительница Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания, вызвав бурные обсуждения среди поклонников. Стало известно, что у королевы шансона появился новый возлюбленный, который значительно ее младше. Имя избранника – Александр Иваненко, и познакомилась певица с ним в рабочей обстановке, поскольку молодой человек является ее пресс-секретарем.

Новость вызвала неоднозначную реакцию, и далеко не все поддержали этот союз. Особенно резко о нем высказалась известная сваха Роза Сябитова. Она выразила недоумение, заметив, что певица продолжает вести себя так, будто ей 18 лет, хотя на самом деле ей уже 70.

Телеведущая подчеркнула, что желание любить и быть любимой естественно для любого возраста, но ей сложно понять, почему некоторые знаменитости выбирают партнеров, которые моложе их собственных детей. По ее мнению, такая разница в возрасте делает отношения неестественными и вызывает вопросы.