Ксения Бородина улетела в Оман

Девушка постоянно летает за границу

Звезда социальных сетей Ксения Бородина решила сменить обстановку и отправилась в Оман – государство, расположенное на Аравийском полуострове. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.

Знаменитость призналась, что посещает эту страну впервые и планирует путешествие по разным уголкам восточного государства. Впечатлениями от поездки она уже начала делиться с подписчиками, публикуя снимки местных пейзажей.

По словам девушки, природа этой страны поражает своей красотой. Она отметила, что виды, которыми ей же удалось полюбоваться, выглядят по-настоящему "нереально".

Поклонники активно обсуждают путешествие телеведущей, интересуясь, что именно она планирует посмотреть в этой стране. Судя по всему, российская звезда намерена провести в Омане немало времени и подробно познакомиться с его культурой и достопримечательностями.