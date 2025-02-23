Экс-жена Джекмана объяснила его скорую женитьбу "кризисом среднего возраста"

Экс-жена Джекмана объяснила его скорую женитьбу "кризисом среднего возраста"
Хью Джекман. Кадр: YouTube.com
Актриса уверена, что этот союз не продержится больше года

Бывшая жена Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс считает, что решение актера жениться на своей коллеге Саттон Фостер после закулисной интрижки спровоцировано кризисом среднего возраста. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Источники отмечают, что после почти 30-летнего брака со звездой "Отверженных" актриса пребывает шоке от новости о экс-супруге и его новой возлюбленной. Фернесс не думает, что этот союз продлится долго – максимум год, после чего знаменитостей ждет громкий разрыв.

"Деб может заметить кризис среднего возраста за много миль, и она знает Хью лучше, чем кто-либо другой. Он нуждается в поддержке, он будет плакать на плече у Саттон и пытаться помочь ей решить ее проблемы, но он не даст ей пространства – и это только начало того, почему, по ее мнению, ничего не получится. Страсть и новизна их прежде скрытого романа исчезнут вместе с любовными гормонами", – поделились знакомые актрисы.

Вдобавок после оглашения отношений проблемы появились и у новой возлюбленной артиста Саттон Фостер. До этого она не была всемирно известной актрисой, поэтому новость о романе с Джекманом привлекла к ней слишком много внимания, с которым она справляется с трудом. 

"Хью делает все возможное, чтобы помочь ей, но у него есть свои проблемы, с которыми нужно разобраться", – говорят источники.

Сейчас актер занят налаживанием отношений со своими детьми, которые не могут смириться с разводом родителей. Проблемы, вероятно, способны внести разлад в пылкий роман Джекмана с коллегой, считает его бывшая жена.

Источник: RadarOnline

Стало известно о тайных переговорах России и США по Украине

Беседы носили неофициальный характер

Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде

Стороны обсуждали не только украинский вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей