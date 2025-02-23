Экс-жена Джекмана объяснила его скорую женитьбу "кризисом среднего возраста"

Актриса уверена, что этот союз не продержится больше года

Бывшая жена Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс считает, что решение актера жениться на своей коллеге Саттон Фостер после закулисной интрижки спровоцировано кризисом среднего возраста. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Источники отмечают, что после почти 30-летнего брака со звездой "Отверженных" актриса пребывает шоке от новости о экс-супруге и его новой возлюбленной. Фернесс не думает, что этот союз продлится долго – максимум год, после чего знаменитостей ждет громкий разрыв.

"Деб может заметить кризис среднего возраста за много миль, и она знает Хью лучше, чем кто-либо другой. Он нуждается в поддержке, он будет плакать на плече у Саттон и пытаться помочь ей решить ее проблемы, но он не даст ей пространства – и это только начало того, почему, по ее мнению, ничего не получится. Страсть и новизна их прежде скрытого романа исчезнут вместе с любовными гормонами", – поделились знакомые актрисы.

Вдобавок после оглашения отношений проблемы появились и у новой возлюбленной артиста Саттон Фостер. До этого она не была всемирно известной актрисой, поэтому новость о романе с Джекманом привлекла к ней слишком много внимания, с которым она справляется с трудом.

"Хью делает все возможное, чтобы помочь ей, но у него есть свои проблемы, с которыми нужно разобраться", – говорят источники.

Сейчас актер занят налаживанием отношений со своими детьми, которые не могут смириться с разводом родителей. Проблемы, вероятно, способны внести разлад в пылкий роман Джекмана с коллегой, считает его бывшая жена.