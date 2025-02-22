Неизвестные пригрозили убить Джей Зи после снятия обвинений

Неизвестные пригрозили убить Джей Зи после снятия обвинений
Фото: wikimedia.org
Люди разочаровались в известном артисте после дела Пи Дидди

Источники сообщают, что после отзыва обвинений против Джей Зи из-за предполагаемого изнасилования несовершеннолетней, рэпер начал получать угрозы. Неизвестные утверждают, что убьют его или устроят публичную казнь.

Ранее истец, которая подала заявление под ником Джейн Доу, отозвала свой иск с обвинениями в изнасиловании со стороны Джей Зи когда ей было 13 лет. Вместе с этим публика очень плохо отнеслась к подозрениям в отношении артиста – его заведомо заклеймили как преступника, назвав "сатанистом", "монстром", "террористом" и "работорговцем".

Тем не менее, несмотря на травлю, Джей Зи намерен наказать адвоката обвинения за "клевету, искажение фактов и преднамеренное причинение эмоционального стресса". Он утверждает, что из-за обвинений потерял 20 млн долларов в виде различных рекламных контрактов. По его словам, иск с обвинениями заставил его скрываться от публики и "причинил ему душевные страдания".

Известно, что сейчас Джей Зи вынужден остаться дома вместо того, чтобы отправиться с Бейонсе в совместный тур. Артистка решила не брать его с собой из-за предъявленных обвинений и шумихи в прессе.

Источник: RadarOnline

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