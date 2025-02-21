Картункова отреклась от артиста "Однажды в России" после вступления в ВСУ

Оценивать поступок знаменитости отказались и другие КВНщики

Известная артистка и бывшая участница КВН Ольга Картункова отреагировала на новость, что ее экс-коллега по шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. Знаменитость отреклась от юмориста, заявив, что впервые слышит его имя.

Как известно, Ласточкин и Картункова вместе играли в различных скетчах с 2014 по 2018 года до ухода комика из передачи. До этого они играли в КВН, но в разных командах. Артист выступал за сборную Днепропетровска.

С 2022 года Ласточкин активно критикует и высмеивает Россию, но несмотря на это, на Украине ему припоминают работу на российском ТВ. Некоторое время назад знаменитость показал фото с участниками 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", подчеркнув, что вместе с ними встречал Новый год. Вероятно, к этому моменту юморист уже начал вести службу. А недавно он принял участие в акции в поддержку Зеленского, указав, что состоит в 4% избирателей, которые проголосовали бы за лидера.

"Первый раз о нем слышу. Я такого не знаю", – теперь говорит о нем Картункова после нескольких лет совместной работы.

Сангаджи Тарбаев, бывший КВНщик и действующий депутат ГД, также не стал критиковать Ласточкина. Он указал, что юморист является граджанином Украины, поэтому вступление в ВСУ – его личный выбор, давать оценку которому не планирует.