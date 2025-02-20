Наталья Фатеева раскрыла правду о романе с Антоновым

Наталья Фатеева раскрыла правду о романе с Антоновым
Наталья Фатеева. Кадр из х/ф "Джентльмены удачи", 1971 год
Артистка уверяет, что никакого флирта между ней и исполнителем не было

Знаменитая красавица советских кинофильмов Наталья Фатеева отреагировала на заявления Юрия Антонова, в которых он признавался в ухаживаниях за артисткой. Ранее композитор утверждал, что изо всех сил пытался произвести на нее впечатление, когда снимали картину "Прежде, чем расстаться". На тот момент знаменитость уже была в официальном разводе.

Антонов рассказывал, что его поразили красивые глаза Фатеевой. И композицию "О тебе и обо мне" он исполнял, обращаясь к актрисе.

Однако Наталья Николаевна уверяет – никакого флирта между ней из исполнителем не было. И все заявления об ухаживаниях Антонова она отвергает.

"Это самое настоящее вранье! Он дебютировал в этом фильме в качестве актера – играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем", – поделилась актриса.

По ее словам, композитор, вопреки слухам, имел характер обычного творческого человека. Никаких резкостей с его стороны она не замечала. Антонова артистка считает создателем прекрасной музыки и текстов, которые когда-либо были написаны в нашей стране. В конце она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.

Источник: Московский комсомолец

Стало известно о попытке силового захвата власти в России

Оппозиция уже разрабатывала законные нормы для работы переходного правительства и новой конституции страны

Украина раскрыла "главный козырь" в переговорах с США

Киев призвали снова наладить контакты с демократами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей