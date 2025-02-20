Наталья Фатеева раскрыла правду о романе с Антоновым

Артистка уверяет, что никакого флирта между ней и исполнителем не было

Знаменитая красавица советских кинофильмов Наталья Фатеева отреагировала на заявления Юрия Антонова, в которых он признавался в ухаживаниях за артисткой. Ранее композитор утверждал, что изо всех сил пытался произвести на нее впечатление, когда снимали картину "Прежде, чем расстаться". На тот момент знаменитость уже была в официальном разводе.

Антонов рассказывал, что его поразили красивые глаза Фатеевой. И композицию "О тебе и обо мне" он исполнял, обращаясь к актрисе.

Однако Наталья Николаевна уверяет – никакого флирта между ней из исполнителем не было. И все заявления об ухаживаниях Антонова она отвергает.

"Это самое настоящее вранье! Он дебютировал в этом фильме в качестве актера – играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем", – поделилась актриса.

По ее словам, композитор, вопреки слухам, имел характер обычного творческого человека. Никаких резкостей с его стороны она не замечала. Антонова артистка считает создателем прекрасной музыки и текстов, которые когда-либо были написаны в нашей стране. В конце она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.