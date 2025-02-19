Рианна разрыдалась в зале суда после вердикта ее супругу

Артист рухнул прямо перед прокурорами и адвокатами

Суд вынес вердикт по делу рэпера A$AP Rocky, которого обвиняли в нападении на бывшего друга и стрельбе из полуавтоматического огнестрельного оружия, ему грозило 24 года тюрьмы. Однако следствие не нашло достаточно доказательств для признания вины артисту – его освободили от наказания по всем статьям. После оглашения результатов его супруга Рианна разрыдалась в зале суда.

Как только суд огласил приговор, рэпер начал кричать на весь зал от восторга, бросившись на скамейку с своей жене. Преодолеть препятствие без проблем ему не удалось, в результате чего он буквально рухнул на Рианну с задранными вверх ногами.

Присяжные приняли единогласное решение после обсуждения, длившегося около трех часов после завершения заключительных прений по делу на прошлой неделе, передает женский журнал "Клео.ру".

"Спасибо вам всем за спасение моей жизни", – после обратился к ним рэпер после вердикта.

До этого юридическая команда A$AP Rocky заявила, что выстрелы, произведенные рэпером, на самом деле были холостыми и из бутафорского пистолета, который он взял со съемок музыкального клипа, над которым работал.