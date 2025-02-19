20-летняя сестра Бьянки Цензори похвасталась откровенным фото

Девушка показала свое тело в прозрачных колготках и боди

Анжелина Цензори решила пойти по стопам знаменитой сестры, которая регулярно шокирует публику своими излишне пикантными образами для выхода в свет. 20-летняя модель похвасталась на странице откровенным фото, повторив один из нарядов Бьянки.

Девушка предстала на снимке в прозрачных колготках и боди с дырками, которые оголяли ее тело. Декольте Анджелины было настолько глубоким, что грудь едва не выпрыгивала из одежды. Для большей пикантности она зазывно подняла руку вверх и раздвинула ноги, демонстрируя все красоты своей подтянутой фигуры.

Несмотря на все слухи, что раздеваться перед публикой Бьянку заставляет супруг Канье Уэст, близкие знаменитости уверяют – она все делает по собственному желанию. Это доказывают подражание со стороны родной сестры и восторженные комментарии матери девушек под публикациями, на которых они показывают свое тело в откровенных нарядах.