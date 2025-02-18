Певицу Шакиру госпитализировали во время гастролей

Артистку не выпустили на сцену по состоянию здоровья

Певицу Шакире пришлось отменить свое выступление в Перу из-за экстренной госпитализации. Сообщается, что у 48-летней колумбийской артистки проблемы с животом, ей требуется некоторое время находится под наблюдением медиков. Инцидент случился спустя через несколько дней после начала ее первого мирового турне за семь лет.

"Мне очень грустно, что я не смогу выйти на сцену сегодня. Я с нетерпением ждала воссоединения с моими невероятными поклонниками здесь, в Перу", – написала она на своей странице.

Сообщается, что после госпитализации артистка сможет продолжить свои гастроли уже в понедельник, когда ее выпишут из больницы.

Известно, что тур Шакиры расписан до конца июня. Она будет выступать в Колумбии, Чили, Аргентине, Мексике, Доминикане, США. Всего у знаменитости запланировано более 40 концертов.