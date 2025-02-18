Певицу Шакиру госпитализировали во время гастролей

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Певицу Шакире пришлось отменить свое выступление в Перу из-за экстренной госпитализации. Сообщается, что у 48-летней колумбийской артистки проблемы с животом, ей требуется некоторое время находится под наблюдением медиков. Инцидент случился спустя через несколько дней после начала ее первого мирового турне за семь лет.
"Мне очень грустно, что я не смогу выйти на сцену сегодня. Я с нетерпением ждала воссоединения с моими невероятными поклонниками здесь, в Перу", – написала она на своей странице.
Сообщается, что после госпитализации артистка сможет продолжить свои гастроли уже в понедельник, когда ее выпишут из больницы.
Известно, что тур Шакиры расписан до конца июня. Она будет выступать в Колумбии, Чили, Аргентине, Мексике, Доминикане, США. Всего у знаменитости запланировано более 40 концертов.
Решение Лондона может вынудить другие страны пойти на аналогичные меры
Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам