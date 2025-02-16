Источники подтвердили роман Дэми Мур и Эндрю Гарфилда

Источники подтвердили роман Дэми Мур и Эндрю Гарфилда
Фото: соцсети
Между актерами 21-летняя разница в возрасте

Дэми Мур действительно закрутила ни к чему не обязывающий роман с актером Эндрю Гарфилдом. Источники говорят, что 62-летняя актриса испытывает большое физическое притяжение к звезде "Человека-паука", а он, в свою очередь, считает ее потрясающей и талантливой.

"Эндрю как раз в ее вкусе – он высокий, подтянутый и мыслит нестандартно. Сейчас все это держится в тайне, но это, очевидно, идет Деми на пользу. Все говорят, как она счастлива и как хорошо, что Эндрю имеет ее в своей жизни", – заявили близкие Мур. 

По их словам, драмы в отношениях артистки с Гарфилдом точно не будет – ни просто хотят приятно провести время вместе, не беспокоясь о будущем. Дочери Дэми в восторге, что спустя столько лет после развода с Катчером их мать наконец впустила романтику в свою жизнь.

Ранее источники утверждали, что после случая на "Золотом глобусе", где актеров застукали держащими друг друга за руки, Гарфил отправился в гости к Мур в ее особняк в Айдахо и провел там некоторое время. По их словам, знаменитости сблизились на фоне пережитых личных трудностей, благодаря чему между ними появилось глубокое взаимопонимание и сострадание.

Источник: HeatWorld

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