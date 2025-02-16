Серябкина показала стройную фигуру в прозрачном платье

Серябкина показала стройную фигуру в прозрачном платье
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Народ не оценил внешнего вида звезды

Бывшая солистка "Серебро" Ольга Серябкина вышла на публику в провокационном наряде. Знаменитость, вероятно, вдохновленная недавним появлением Бьянки Цензори почти без одежды на красной дорожке "Грэмми", решила предстать перед всеми в прозрачном платье.

Артистка надела корсетный наряд черного цвета, который подчеркивал все достоинства ее фигуры. Под ним виднелось нижнее белье, которое знаменитость, в отличие от своей вдохновительницы, все же не забыла. Образ Серябкиной дополняли темные колготки и полупрозрачные перчатки. 

В таком виде 39-летняя певица предстала на премии Big Love Show, организованном радиостанцией Love Radio в честь своего 25-летия. 

При этом не все оценили одежду Ольги – в Сети ее уже прозвали "королевой пошлости" за слишком откровенный внешний вид. 

"Неужели она думает, что это красиво?",

"Дешево смотрится", 

"Этот стиль "голая вечеринка" опять в моде? Или уже никто внимания не обращает?" – возмущается народ.

Россия жестко ответила Киеву на выпад Зеленского о Курской области

Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"

Китай сделал предложение США и России по Украине

В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей