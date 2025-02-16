Серябкина показала стройную фигуру в прозрачном платье

Народ не оценил внешнего вида звезды

Бывшая солистка "Серебро" Ольга Серябкина вышла на публику в провокационном наряде. Знаменитость, вероятно, вдохновленная недавним появлением Бьянки Цензори почти без одежды на красной дорожке "Грэмми", решила предстать перед всеми в прозрачном платье.

Артистка надела корсетный наряд черного цвета, который подчеркивал все достоинства ее фигуры. Под ним виднелось нижнее белье, которое знаменитость, в отличие от своей вдохновительницы, все же не забыла. Образ Серябкиной дополняли темные колготки и полупрозрачные перчатки.

В таком виде 39-летняя певица предстала на премии Big Love Show, организованном радиостанцией Love Radio в честь своего 25-летия.

При этом не все оценили одежду Ольги – в Сети ее уже прозвали "королевой пошлости" за слишком откровенный внешний вид.

"Неужели она думает, что это красиво?",

"Дешево смотрится",

"Этот стиль "голая вечеринка" опять в моде? Или уже никто внимания не обращает?" – возмущается народ.