Ред флаг: психолог оценила объявление Воробьева о поиске жены

Специалист уверяет, что с такими мужчинами отношения лучше не строить

Певец Алексей Воробьев заявил о своем намерении жениться и даже разместил видео-объявление в соцсетях. Однако его способ привлечь внимание потенциальной спутницы раскритиковали не только россиянки, но и психолог Ирина Гуляева, которая уверяет – подобные мужчины для крепких отношений являются "ред флагом". Это значит, что в поведении артиста есть тревожные сигналы, которые следует рассматривать как предупреждение о потенциальных проблемах.

Ранее Воробьев заявил, что ищет умную и красивую спутницу, сравнив ее с автомобилем.

"Желательно талантливую, но этот пункт необязателен – таланта мне самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе", – сказал знаменитость.

По словам эксперта, в своем обращении Воробьев демонстрировал неуважение к девушкам и потребительское отношение. Было заметно, что артист привык к вниманию женщин, но за все годы ни разу не связал себя с серьезными отношениями.

"Такой типаж мужчин – нарциссы. Они обесценивают всех окружающих, а особенно – девушек. Видимо, ему внутри настолько плохо, что он должен это все удовлетворить внешними признаками", – говорит психолог.

Довольно часто такое поведение проявляется в результате травмы, когда мать наказывает сына своим холодным отношением. Она отметила, что подобные парни часто обладают ветренным нравом, поскольку постоянно ищут что получше на стороне. Построить с ними крепкие отношения не выйдет, как ни старайся, поэтому Воробьева и подобных мужчин не стоит рассматривать в качестве потенциального спутника жизни.