Флиртует с известной актрисой: Бибер подогрел слухи о разводе

Публика давно подозревает, что в браке артиста наступили серьезные трудности

На фоне слухов, что Хейли Бибер все больше недовольна поведением своего супруга и готовится к разводу, артист оставляет кокетливые сообщения под публикациями актрисы Кики Палмер.

Джастин отреагировал на соблазнительный снимок знаменитости в белом укороченном топе, бежевых брюках с низкой талией и шелковом шарфе Burberry, обмотанном вокруг головы.

"Она говорит, что я вне игры" – написал он и сопроводил все смайликами с сердечками.

При этом вскоре после публикации комментарий Бибера был стерт, однако под постом до сих пор остался его лайк.

Журналисты напомнили, что Джастин давно общается с Кики, они неоднократно выражали друг другу поддержку. Например, актриса говорила, что певец "очень обаятельный" и "потрясающий".

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", в последнее время из-за личностных проблем поведение Бибера стало неприемлемым, что сильно смущает его супругу Хейли. Тем не менее, модель пытается справиться с трудностями, поскольку очень сильно любит артиста и не хочет, чтобы их семья разрушилась.