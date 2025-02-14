Флиртует с известной актрисой: Бибер подогрел слухи о разводе

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На фоне слухов, что Хейли Бибер все больше недовольна поведением своего супруга и готовится к разводу, артист оставляет кокетливые сообщения под публикациями актрисы Кики Палмер.
Джастин отреагировал на соблазнительный снимок знаменитости в белом укороченном топе, бежевых брюках с низкой талией и шелковом шарфе Burberry, обмотанном вокруг головы.
"Она говорит, что я вне игры" – написал он и сопроводил все смайликами с сердечками.
При этом вскоре после публикации комментарий Бибера был стерт, однако под постом до сих пор остался его лайк.
Журналисты напомнили, что Джастин давно общается с Кики, они неоднократно выражали друг другу поддержку. Например, актриса говорила, что певец "очень обаятельный" и "потрясающий".
Как напоминает женский журнал "Клео.ру", в последнее время из-за личностных проблем поведение Бибера стало неприемлемым, что сильно смущает его супругу Хейли. Тем не менее, модель пытается справиться с трудностями, поскольку очень сильно любит артиста и не хочет, чтобы их семья разрушилась.
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