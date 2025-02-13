Вся в маму: россияне обсуждают обнаженные фото дочки Кончаловского и Толкалиной

Девушка показала свою фигуру и округлости ради творческого эксперимента

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала на своей странице новые снимки, на которых предстала полностью обнаженной. 23-летняя Мария призналась, что на этих снимках она пыталась воплотить образ героини из другого времени. Фотографии вызвали широкое обсуждение у россиян.

Девушка поделилась, что принимала участие в фотосессии еще в прошлом году. После получения снимков она сильно комплексовала – ей казалось, что она выглядит на них полноватой или слишком откровенной. Поэтому и публиковать их не спешила.

"А потом подумала, что время пройдет и что я никогда не буду уже тем человеком, что запечатлен на снимков", – поделилась она.

Подписчики Марии в соцсетях стали обсуждать ее снимки – одни поддержали наследницу четы Кончаловских-Михалковых, а другие раскритиковали.

"Фото хорошие. Но любоваться на такие нужно со своим молодым человеком, а не выкладывать на всеобщее обозрение",

"Ну Машка дает, вся в мать. Та тоже раздеться любит",

"Пошлости нет, есть красивое тело. Но очень грустные глаза", – написали люди в комментариях.