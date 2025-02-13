Вся в маму: россияне обсуждают обнаженные фото дочки Кончаловского и Толкалиной

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала на своей странице новые снимки, на которых предстала полностью обнаженной. 23-летняя Мария призналась, что на этих снимках она пыталась воплотить образ героини из другого времени. Фотографии вызвали широкое обсуждение у россиян.
Девушка поделилась, что принимала участие в фотосессии еще в прошлом году. После получения снимков она сильно комплексовала – ей казалось, что она выглядит на них полноватой или слишком откровенной. Поэтому и публиковать их не спешила.
"А потом подумала, что время пройдет и что я никогда не буду уже тем человеком, что запечатлен на снимков", – поделилась она.
Подписчики Марии в соцсетях стали обсуждать ее снимки – одни поддержали наследницу четы Кончаловских-Михалковых, а другие раскритиковали.
"Фото хорошие. Но любоваться на такие нужно со своим молодым человеком, а не выкладывать на всеобщее обозрение",
"Ну Машка дает, вся в мать. Та тоже раздеться любит",
"Пошлости нет, есть красивое тело. Но очень грустные глаза", – написали люди в комментариях.
Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"