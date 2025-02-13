Вся в маму: россияне обсуждают обнаженные фото дочки Кончаловского и Толкалиной

Вся в маму: россияне обсуждают обнаженные фото дочки Кончаловского и Толкалиной
Мария Кончаловская. Фото: соцсети
Девушка показала свою фигуру и округлости ради творческого эксперимента

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала на своей странице новые снимки, на которых предстала полностью обнаженной. 23-летняя Мария призналась, что на этих снимках она пыталась воплотить образ героини из другого времени. Фотографии вызвали широкое обсуждение у россиян.

Девушка поделилась, что принимала участие в фотосессии еще в прошлом году. После получения снимков она сильно комплексовала – ей казалось, что она выглядит на них полноватой или слишком откровенной. Поэтому и публиковать их не спешила.

"А потом подумала, что время пройдет и что я никогда не буду уже тем человеком, что запечатлен на снимков", – поделилась она.

Фото: соцсети

Подписчики Марии в соцсетях стали обсуждать ее снимки – одни поддержали наследницу четы Кончаловских-Михалковых, а другие раскритиковали.

"Фото хорошие. Но любоваться на такие нужно со своим молодым человеком, а не выкладывать на всеобщее обозрение",

"Ну Машка дает, вся в мать. Та тоже раздеться любит",

"Пошлости нет, есть красивое тело. Но очень грустные глаза", – написали люди в комментариях.

Источник: соцсети

Россия жестко ответила Киеву на выпад Зеленского о Курской области

Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"

Между Макроном и премьером Индии произошел скандал

Французский лидер оскорбил индийского политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей