Сын Илона Маска вытер сопли о стол Дональда Трампа в Белом доме

Сын Илона Маска вытер сопли о стол Дональда Трампа в Белом доме
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Мальчик стал самой главной звездой встречи двух бизнесменов

В минувший вторник четырехлетний сын Илона Маска произвел фурор во время визита в Белый дом. Мальчик пытался подражать собственному отцу, корчил рожи журналистам, цеплял и перебивал родителя, но больше всего публика обратила внимание на другой инцидент.

Маленький X Æ A-Xii (имя ребенка) очень упорно ковырял в носу, пока бизнесмен толкал речь перед прессой. В один момент он наконец сумел достать оттуда мешающую ему соплю и вытер ее о письменный стол Resolute, который был подарен президенту Резерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году и с тех пор использовался почти каждым президентом. В этот момент Дональд Трамп внимательно наблюдал за происходящим и, кажется, совершенно не слушал Маска.

Фото: AFP

Инцидент стал широко обсуждаемым в соцсетях. Публика выразила мнение, что мальчик был самой яркой звездой пресс-конференции – а затмить Дональда Трампа и Илона Маска одновременно не так уж просто.

"Я наблюдаю, как сын Илона Маска ковыряется в носу, ест козявки и вытирает их о стол Resolute. Этот ребенок просто не может не раздражать Трампа", – написали в Сети.

После случившегося основатель SpaceX заявил, что его сын является обладателем высокого интеллекта. Комментировать поведение ребенка он не стал.

Источник: Independent

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