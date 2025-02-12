Раскрыта истинная причина отказа Трампа депортировать принца Гарри

Президент решил помочь британскому королю с сыном

Дональд Трамп, обосновывая решение не выгонять принца Гарри из США, указал, что у британца и без того много проблем с его "ужасной" женой. Однако в действительности истинной причиной его отказа от депортации является близкая дружба с королем Чарльзом, сообщают СМИ.

Именно благодаря "теплым отношениям" с главой Великобритании и его "уважению" к королевской семье Трамп не выгонит Гарри после скандала по поводу заявления на визу, пишут журналисты. Президент знает, что если он депортирует британца из Калифорнии и его особняка с 14 ванными комнатами, 40-летней королевской особе некуда будет идти, что станет головной болью для короля.

"Его возвращение в Великобританию на самом деле сложнее, чем его удержание в США", – заявили источники.

Выпад Трампа в сторогу Меган Маркл тоже объясняется его желанием сделать комплимент британскому монарху, который, как известно, не особо жалует жену своего второго сына.

Скандал вокруг иммиграционного статуса Гарри возник после того, как люди обратили внимание на его мемуары. В них принц признается, что употреблял наркотические препараты по назначению врача, однако в своей анкете на проживание в США он указал, что в его жизни такого опыта не было.