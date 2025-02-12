Представители Канье Уэста ответили на слухи об избиении Бьянки Цензори

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Представители Канье Уэста отреагировани на появившийся в Сети слух, что рэпер подвергает свою супругу Бьянку Цензори физическому насилию. По их словам, одиозный артист, который недавно угодил в скандалы со свастикой и странными заявлениями в интернете, не бьет модель.
Ранее сообщалось, что в Сети появился пост от якобы Бьянки Цензори, в котором она просила Бога, чтобы ее муж смягчился над ней, был более добрым и понимающим. После этого публика начала говорить о насилии в семье знаменитостей и предполагать, что девушка буквально находится в плену у психически нестабильного мужа.
"Рассказ об "избитой Бьянке" истеричен и абсурден", – заявили представители Канье.
По их словам, также не является правдой домыслы общественности, будто бы Канье заставляет жену одеваться непристойно на публике. В действительности, уверяют они, единственный человек, кто отвечает за внешний вид Цензори – она сама.
Заявление политика вызвало хохот у Урсулы фон дер Ляйнен
Американский лидер пустил в ход стратегию "кнута и пряника"