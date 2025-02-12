Представители Канье Уэста ответили на слухи об избиении Бьянки Цензори

Они уверяют, что рэпер не поднимал руку на супругу

Представители Канье Уэста отреагировани на появившийся в Сети слух, что рэпер подвергает свою супругу Бьянку Цензори физическому насилию. По их словам, одиозный артист, который недавно угодил в скандалы со свастикой и странными заявлениями в интернете, не бьет модель.

Ранее сообщалось, что в Сети появился пост от якобы Бьянки Цензори, в котором она просила Бога, чтобы ее муж смягчился над ней, был более добрым и понимающим. После этого публика начала говорить о насилии в семье знаменитостей и предполагать, что девушка буквально находится в плену у психически нестабильного мужа.

"Рассказ об "избитой Бьянке" истеричен и абсурден", – заявили представители Канье.

По их словам, также не является правдой домыслы общественности, будто бы Канье заставляет жену одеваться непристойно на публике. В действительности, уверяют они, единственный человек, кто отвечает за внешний вид Цензори – она сама.