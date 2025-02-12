Стилист назвал сомнительный тренд 2025 года в одежде

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Модный эксперт Александр Рогов рассказал о новом тренде в одежде в 2025 году, которому будут следовать все главные модники. По его словам, в новом сезоне актуальными окажутся образы с нижним бельем поверх повседневной одежды. Дизайнеры уже начали выпускать коллекции с ориентиром в сторону нижнего белья для повседневной носки.
Например, для составления лука можно будет использовать корсеты, чулки, шорты-панталоны и кружевные бра. Пояс для чулок лучше всего, по словам Рогова, выглядит, если надеть его поверх длинных футболок, юбок, брюк или жакетов. А вот кружевные юбки-баски следует носить сверху джинс.
"Тема нижнего белья давно перестала быть чем-то интимным и все чаще появляется в повседневных образах", – указал стилист.
При этом не все поддержали такой современный тренд в моде. В комменатриях в соцсети некоторые люди выразили мнение, что подобная одежда выглядит сомнительно или даже вульгарно. А некоторые объяснили такое нововведение влиянием образов Бьянки Цензори, которая стерла грань между интимностью и модой.
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