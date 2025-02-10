Хью Джекман решил жениться спустя два года после развода

Артист немерен сделать возлюбленной предложение

Спустя два года после развода Хью Джекман намерен снова жениться. Его избранницей является коллега по бродвейскому мюзиклу Саттон Фостер, из-за которой он бросил жену после 27 лет брака.

По словам источников, во время недавней разлуки с возлюбленной на каникулах актер понял, насколько сильно скучает и как ему дорога Саттон. Именно это подтолкнуло его к раздумиям о скором браке.

"Хью ясно дал понять, что хочет сделать Саттон своей женой", – говорят знакомые.

При этом неясно, когда Джекман сможет воплотить задуманное в жизнь, поскольку его бракоразводный процесс никак не закончится. Сообщается, что дело может оказаться крайне запутанным из-за брачного договора и дележки имущества в 250 млн долларов. Дополнительная проблема заключается в том, что первая жена актера до сих пор не простила его адюльтер и желает отомстить за порушенный брак.

Известно, что во время романа с Хью Саттон тоже была несвободна. На развод с супругом она подала только в октябре прошлого года, напоминает женский журнал "Клео.ру".