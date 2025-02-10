Хью Джекман решил жениться спустя два года после развода

Хью Джекман решил жениться спустя два года после развода
Хью Джекман. Фото: John Bauld from Toronto / wikimedia.org
Артист немерен сделать возлюбленной предложение

Спустя два года после развода Хью Джекман намерен снова жениться. Его избранницей является коллега по бродвейскому мюзиклу Саттон Фостер, из-за которой он бросил жену после 27 лет брака.

По словам источников, во время недавней разлуки с возлюбленной на каникулах актер понял, насколько сильно скучает и как ему дорога Саттон. Именно это подтолкнуло его к раздумиям о скором браке.

"Хью ясно дал понять, что хочет сделать Саттон своей женой", – говорят знакомые.

При этом неясно, когда Джекман сможет воплотить задуманное в жизнь, поскольку его бракоразводный процесс никак не закончится. Сообщается, что дело может оказаться крайне запутанным из-за брачного договора и дележки имущества в 250 млн долларов. Дополнительная проблема заключается в том, что первая жена актера до сих пор не простила его адюльтер и желает отомстить за порушенный брак.

Известно, что во время романа с Хью Саттон тоже была несвободна. На развод с супругом она подала только в октябре прошлого года, напоминает женский журнал "Клео.ру"

Источник: Daily Mail

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