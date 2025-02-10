Хью Джекман решил жениться спустя два года после развода

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Спустя два года после развода Хью Джекман намерен снова жениться. Его избранницей является коллега по бродвейскому мюзиклу Саттон Фостер, из-за которой он бросил жену после 27 лет брака.
По словам источников, во время недавней разлуки с возлюбленной на каникулах актер понял, насколько сильно скучает и как ему дорога Саттон. Именно это подтолкнуло его к раздумиям о скором браке.
"Хью ясно дал понять, что хочет сделать Саттон своей женой", – говорят знакомые.
При этом неясно, когда Джекман сможет воплотить задуманное в жизнь, поскольку его бракоразводный процесс никак не закончится. Сообщается, что дело может оказаться крайне запутанным из-за брачного договора и дележки имущества в 250 млн долларов. Дополнительная проблема заключается в том, что первая жена актера до сих пор не простила его адюльтер и желает отомстить за порушенный брак.
Известно, что во время романа с Хью Саттон тоже была несвободна. На развод с супругом она подала только в октябре прошлого года, напоминает женский журнал "Клео.ру".
Мотивы убийцы до сих пор неизвестны
В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины