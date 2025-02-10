Брэд Питт обратился к Джоли с отчаянной просьбой после развода

Артист надеется наладить мосты со своими детьми

Недавно окончательно разведенный Брэд Питт обратился с отчаянной просьбой к Анджелине Джоли – он хочет снова общаться с приемным сыном Паксом, пока ситуация вокруг парня не стала хуже. Недавно он снова попал в аварию, которая стала для него уже третьей за последние полгода. Как известно, между бывшими супругами всегда были сильные противоречия по поводу того, следует ли ему водить.

Сейчас артист надеется снова принимать участие в жизни сына, который считает его "самым больши засранцем в мире".

"Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что Паксу нужно успокаивающее влияние в его жизни. Он беспокоится, что в конечном итоге тот погибнет в аварии, если продолжит в том же духе. Какая это будет потеря", – говорят источники.

Питт считает, что Паксу нужна мужская фигура в его жизни, но в последние годы актеру не давали выполнить этой роли. Сложившиеся обстоятельства сильно печалят звезду "Однажды в Голливуде", поскольку по факту он пропустил самые важные годы в жизни своих детей.

"Тем не менее, он все еще чувствует, что мог бы положительно повлиять на Пакса, но ему нужна помощь Анджелины, чтобы помочь преодолеть пропасть", – поделились знакомые с ситуацией люди.