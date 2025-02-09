Обнаженную дочь Шукшиной застали на диване с пустой бутылкой

Обнаженную дочь Шукшиной застали на диване с пустой бутылкой
Анна Трегубенко. Фото: соцсети
Народ был шокирован увиденным

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна уже много раз шокировала публику провокационными фотографиями. Как известно, девушка увлекается бодибилдингом и наращиванием мышц, а своими успехами она любит делиться с подписчиками в соцсетях, выкладывая фото в нижнем белье, а порой и без него. 

Не так давно Анна Трегубенко выставила в интернете новый снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Дочь артистки лежала на диване, имитируя то ли свой смертельный исход, то ли отключку после алкогольного запоя – рядом с ней в этот момент находилась почти пустая бутылка от вина.

Фото: соцсети

Публика не до конца поняла смысл публикации спортсменки, задавшись массой вопросов в социальных сетях. В большинстве своем, народ интересовался, зачем она выставляет такой откровенный контент на всеобщее обозрение.

"Ни одного нормального человека в породе. Уже три поколения",

"Чем больше мамочка ее не принимает, тем больше получает... Маме привет передает",

"Реклама дивана, что выдержит большую пьяную женщину?" – пишут люди в комментариях.

Источник: соцсети

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