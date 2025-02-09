"Это мой герой": Канье Уэст потребовал освободить Пи Дидди

Знаменитость выступил с неожиданной речью

Рэпер Канье Уэст, который многократно попадал в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний, решил прервать молчание по делу Пи Дидди. Артист заявил, что требует освободить известного продюсера из заключения.

"Свободу Паффу. Вы сидите и насмехаетесь в интернете, а этот человека отдал нам свою жизнь. Это мой кумир, это мой герой", – написал он.

Уэст сделал подобное заявление на фоне теорий заговора, что в действительности не стоит на стороне скандального рэпера, а, напротив, даже предпринимал попытки спасти некоторых артистов от возможной расправы. Например, когда сделал резкий выпад о премии "Грэмми", полученной Тэйлор Свифт – тогда он указал, что реальным победителем является Бейонсе. После задержания Дидди люди выразили мнение, что таким образом он оказал большую услугу певице.

При этом ранее Канье признался, что не страдает биполярным аффективным расстройством, как считал до этого. На самом деле у него аутизм.

Напомним, рэпер Пи Дидди находится в тюрьме по делу о рэкете, изнасилованиях, торговле людьми и педофилии.