Стало известно о подготовке Клуни к разводу с супругой

Знаменитости вместе уже более 10 лет

Джордж и Амаль Клуни, которые считаются образцовой парой Голливуда, находятся на грани развода. Проблемы появились у них из-за невероятно загруженных графиков, которые не дают супругам проводить время друг с другом. Из-за этого они вынуждены устраивать короткие свидания в онлайне, чтобы спасти брак.

Сейчас 63-летний Клуни занят в изнурительной театральной постановке в Нью-Йорке в то время, когда его жена остается в Европе, занимаясь делами по правам человека. Источники говорят, что актер мог решиться на эту тяжелую работу, поскольку осознанно хотел сбежать от трудностей с Амаль – по их словам, в деньгах знаменитость не нуждается.

"Их брак был напряженным на протяжении многих лет, и этот шаг просто показывает истинный характер их отношений. Они стараются работать над собой и говорят друзьям, что они сильны, как никогда, но единственное, чего они не щедро дарят друг другу, – это время", – поделились знакомые.

Они рассказали, что в прошлом году супруги решили взяться за свои отношения и пытаться проводить время вместе. Однако это скорее похоже на показуху, чем на реальный шанс спасти брак. Инсайдеры утверждают, что сейчас ни Амаль, ни Джордж не выглядят счастливыми в окружении друг друга.