Хейли Бибер готовится к разводу с мужем из-за его ужасного поведения

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Джастин Бибер и его жена Хейли в последнее время редко вместе появляются на публике на фоне слухов, что их брак переживает кризис после рождения ребенка и задержания Пи Дидди. Ходят слухи, что певец снова пристрастился к запрещенным препаратам, поскольку на недавних фото выглядел неадекватным и измотанным.
Источники говорят, что еще в 2015 году Хейли согласилась встречаться с Джастином только при условии, что он будет оставаться трезвым. На протяжении шести лет отношений артист оставался чистым, но сейчас не справляется с трудностями.
"То, что он сейчас отступает, особенно с тех пор, как стал отцом, – это просто ужасно для Хейли. Она бросит его прежде, чем он сможет опуститься еще ниже, и утащит ее за собой", – заявили знакомые.
По их словам, сейчас модель раздумывает о разводе и собирается отобрать у Джастина его огромное состояние в 300 миллионов долларов, а также добиться опеки над их пятимесячным сыном Джеком Блюзом, если певец не исправится.
При этом Бибер столкнулся с проблемами, поскольку боится быть втянутым в дело Пи Дидди – он до сих пор испытывает жуткий страх перед продюсером.
"Перспектива быть втянутым в судебный процесс над Дидди настолько запутала его разум, что он начал вести себя неадекватно. Хейли надоело отношение Джастина "горе мне". Похоже, их брак уже не спасти", – подытожили источники.
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