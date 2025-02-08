Советская певица Суханкина рассказала об аборте на позднем сроке

Советская певица рассказала об аборте на позднем сроке
Маргарита Суханкина. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость едва пережила процедуру

Бывшая солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина сделала откровенное признание. Артистка поделилась с Борисом Корчевниковым личной драммой, которая терзает ее до сих пор.

Знаменитость рассказала, во время замужества с музыкантом Большого театра, который страдал от алкогольной зависимости, забеременела. Однако супруг не захотел ребенка и убедил ее сделать аборт, поскольку был уверен, что из-за его пагубного пристрастия на свет появится младенец с отклонениями. 

Сперва Суханкина сопротивлялась. Она не хотела расставаться с беременностью, но каждый день слушала издевательства со стороны супруга.

"Он постоянно повторял: "Ты родишь дебила, ты родишь урода". Я испугалась и пошла делать аборт на позднем сроке", – поделилась она.

Бывшая солистка "Миража" вспомнила, что прерывание беременности едва не обернулось для нее смертельным исходом. Ей пришлось обмануть врачей по поводу срока, и аборт привел к обильному кровотечению. После этого инцидента у нее появились большие проблемы с деторождением, выкидыши и смерти младенцев.

Источник: Смотрим

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