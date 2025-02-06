В квартире известного актера нашли взрывное устройство

В квартире известного актера нашли взрывное устройство
Фото: unsplash.com
Мужчину заподозрили в подготовке теракта

Актера российских сериалов "Мосгаз", "ГДР", "Командир" Александра Обманова задержали правоохранители из-за подозрений в хранении дома взрывного устройства. Как рассказали журналисты, предполагаемый "пояс шахида" нашел в квартире мужчины арендодатель и вызвал полицию.

Известно, что Обманов долгое время снимал жилье на Федеративном проспекте. Лишь несколько дней назад мужчина решил съехать, о чем и сообщил владельцу недвижимости. Последний попросил своего сына приехать в квартиру, осмотреть ее состояние и подготовить к последующей сдаче.

Однако во время обхода произошло непредсказуемое: парень увидел на балконе несколько брикетов, перемотанных скотчем и подключенных к проводам. О находке он решил доложить правоохранителям.

В итоге на место прибыли сотрудники полиции, которые задержали Обманова и изучили находку. Оказалось, что "пояс шахида" был реквизитом со съемок и не является настоящим взрывным устройством. Как сообщает женский журнал "Клео.ру", мужчину в итоге отпустили.

Источник: Московский комсомолец

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