Полиция вынесла вердикт по делу оголившейся на "Грэмми" Бьянки Цензори

Полиция вынесла вердикт по делу оголившейся на "Грэмми" Бьянки Цензори
Фото: соцсети
Наказывать модель не собираются

Обнажившей грудь Бьянке Цензори во время премии "Грэмми" не стоит переживать по поводу юридической ответственности за свой по ступок. По словам источников, полиция Лос-Анджелеса не будет наказывать ее за выход на публику в слишком откровенном виде.

Городское полицейское управление сообщило, что никто не подал жалобы на наряд модели на красной дорожке, несмотря на то, что официально она нарушила закон Калифорнии своим внешним видом. К тому же, по документам, церемония считается частным мероприятием.

Сообщается, что именно Уэст был инициатором демонстрации пикантных частей тела супруги. Во время подхода к фотографам он потребовал, чтобы она сбросила шубу и повернулась к камерам лицом. На такой шаг он пошел, чтобы привлечь больше внимания к собственному бренду одежды на фоне проблем с продажами.

Два года назад он прекратил сотрудничество с Adidas – компания разорвала с ним контракт из-за антисемистких высказываний в адрес сотрудников. После этого он лишился 2 млрд долларов в один день. Сейчас рэпер пытается продвигать собственную линию одежды вместе с российским дизайнером Гошей Рубчинским.

Источник: RadarOnline

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