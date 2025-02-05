Полиция вынесла вердикт по делу оголившейся на "Грэмми" Бьянки Цензори

Наказывать модель не собираются

Обнажившей грудь Бьянке Цензори во время премии "Грэмми" не стоит переживать по поводу юридической ответственности за свой по ступок. По словам источников, полиция Лос-Анджелеса не будет наказывать ее за выход на публику в слишком откровенном виде.

Городское полицейское управление сообщило, что никто не подал жалобы на наряд модели на красной дорожке, несмотря на то, что официально она нарушила закон Калифорнии своим внешним видом. К тому же, по документам, церемония считается частным мероприятием.

Сообщается, что именно Уэст был инициатором демонстрации пикантных частей тела супруги. Во время подхода к фотографам он потребовал, чтобы она сбросила шубу и повернулась к камерам лицом. На такой шаг он пошел, чтобы привлечь больше внимания к собственному бренду одежды на фоне проблем с продажами.

Два года назад он прекратил сотрудничество с Adidas – компания разорвала с ним контракт из-за антисемистких высказываний в адрес сотрудников. После этого он лишился 2 млрд долларов в один день. Сейчас рэпер пытается продвигать собственную линию одежды вместе с российским дизайнером Гошей Рубчинским.