Продюсер потребовал запретить концерты беглого Слепакова* в России

Концерты беглого Слепакова* хотят запретить в России
Семен Слепаков*. Фото: DedaSasha / wikimedia.org
Артиста обвинили в деструктивной общественной деятельности

Комика Семена Слепакова*, который ранее захотел отказаться от песен с политическим подтекстом, чтобы продолжить выступать на корпоративах, не хотят видеть в России. Продюсер Павел Рудченко предложил на законодательном уровне запретить все представления артиста в стране, поскольку он позволял себе слишком резкие политические заявления.

По его словам, отвращение к Слепакову* испытывает большинство российских граждан из-за всех насмешек в адрес родины. Именно поэтому он не должен брать денег у россиян и заниматься какой-либо творческой деятельностью на территории страны.

Рудченко считает, что песни артиста оказывают деструктивное влияние на людей и общество в целом. Они способствуют не только подрыву единства, но формируют негативные ценности. Именно поэтому его выступления в России допускать нельзя.

"Чтобы его эти всякие миниатюры и песенки не пудрили мозги людям, чтобы он не занимался своей просветительской функцией, настраивая граждан против нашей страны, против друг друга, и уничижая их достоинство", – сказал эксперт.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: News.ru

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