Дочке Бородиной подарили на 9-летие больше миллиона рублей

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Девятилетняя Теона, дочка звезды социальных сетей и теледивы Ксении Бородиной, получила на день рождения крупную сумму – более миллиона рублей. Кадры, на которых девочка рассказывает об этом подарке, появились на просторах интернет-пространства.
Школьница поделилась, что уже решила, на что потратит часть этих денег, но при этом призналась, что не знает, куда девать оставшуюся сумму. Она скромно отметила, что планируемые траты не превысят и тысячу рублей, а вот подарили ей значительно больше – один миллион 160 тысяч.
Звездная родительница, услышав рассуждения дочери, постаралась направить ее в правильное русло. Она посоветовала девочке не спешить с покупками и откладывать деньги на исполнение мечты, а не тратить их на необдуманные приобретения.
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