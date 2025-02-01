Дочке Бородиной подарили на 9-летие больше миллиона рублей

Дочке Бородиной подарили на 9-летие больше миллиона рублей
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Ребенок не знает, на что тратить такие деньги

Девятилетняя Теона, дочка звезды социальных сетей и теледивы Ксении Бородиной, получила на день рождения крупную сумму – более миллиона рублей. Кадры, на которых девочка рассказывает об этом подарке, появились на просторах интернет-пространства.

Школьница поделилась, что уже решила, на что потратит часть этих денег, но при этом призналась, что не знает, куда девать оставшуюся сумму. Она скромно отметила, что планируемые траты не превысят и тысячу рублей, а вот подарили ей значительно больше – один миллион 160 тысяч.

Звездная родительница, услышав рассуждения дочери, постаралась направить ее в правильное русло. Она посоветовала девочке не спешить с покупками и откладывать деньги на исполнение мечты, а не тратить их на необдуманные приобретения.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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