Дочке Бородиной подарили на 9-летие больше миллиона рублей

Ребенок не знает, на что тратить такие деньги

Девятилетняя Теона, дочка звезды социальных сетей и теледивы Ксении Бородиной, получила на день рождения крупную сумму – более миллиона рублей. Кадры, на которых девочка рассказывает об этом подарке, появились на просторах интернет-пространства.

Школьница поделилась, что уже решила, на что потратит часть этих денег, но при этом призналась, что не знает, куда девать оставшуюся сумму. Она скромно отметила, что планируемые траты не превысят и тысячу рублей, а вот подарили ей значительно больше – один миллион 160 тысяч.

Звездная родительница, услышав рассуждения дочери, постаралась направить ее в правильное русло. Она посоветовала девочке не спешить с покупками и откладывать деньги на исполнение мечты, а не тратить их на необдуманные приобретения.