В смерти Лены Миро нашли подозрительную деталь

В смерти Лены Миро нашли подозрительную деталь
Лена Миро. Фото: соцсети
Не все верят в историю с ДТП в Соединенных Штатах

Блогер Лена Миро, которая была известна своими резкими и провокационными заметками о российских звездах, по сообщениям источников, умерла в апреле 2024 года. Знаменитость попала в ДТП в США, впала в кому. Указывалось, что вместе с этим на похороны отправилась ее мать и бесследно пропала. В результате случившееся спровоцировало волну слухов и домыслов, особенно учитывая, что личность инфлюенсера всегда строилась на грани вымышленного и реального.

Поговаривали, что после всех своих провокационных заявлений Миро поняла – нормальная жизнь ей не грозит. Многие звезды хотели отмщения за все, что она писала о них в своих соцсетях. Именно поэтому блогер и запустила утку о собственной гибели – так она хотела уйти в тень и наконец избавиться от недоброжелателей.

Однако недавно появилось подтверждение смерти знаменитости – ее ИП было ликвидировано по причине гибели владельца. Тем не менее, и после этого не все поверили в трагедию.

В Сети нашли подозрительную деталь в кончине Лены Миро. Оказалось, ее канал в Telegram до сих пор остается активным, однако это было бы невозможно, если бы блогер действительно умерла. Как известно, после периода неактивности страница должна была удалиться автоматически – следовательно, кто-то в туда все же заходил.

Знакомые Миро также говорят, что ее смерть кажется подозрительной, поскольку перед своим исчезновением она неожиданно удалила все чаты в соцсетях и личные переписки.

Источник: Telegram

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