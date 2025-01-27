Волочкова разрешила дочери встречаться со взрослым мужчиной

Балерина придерживается свободных взглядов

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова с размахом отметила свой 49-й день рождения, выбрав для торжества одно из самых престижных заведений российской столицы. На празднике присутствовали близкие и друзья, включая дочь Ариадну, которая пришла вместе со своим избранником.

Примечательно, что спутник девушки оказался значительно старше ее, что привлекло внимание публики. Однако сама знаменитость заявила, что возраст не имеет значения, если речь идет о счастье ее наследницы.

Танцовщица отметила, что дочка и ее избранник часто бывают в гостях у звездной матери, и она ценит их компанию. Балерина подчеркнула, что не видит повода для беспокойства, поскольку считает возлюбленного наследницы достойным человеком. Она добавила, что полностью доверяет ему, а для нее, как матери, самое главное – видеть свою дочь счастливой.