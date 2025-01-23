Украинскую журналистку Соколовскую приговорили к тюрьме на 7,5 лет в России

Украинскую журналистку из "Время покажет" жестко наказали в России
Янина Соколовская. Фото: соцсети
Подозреваемую признали виновной в распространении фейков

Украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая была гостем многих политических ток-шоу в России, заочно приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы после всех ее публичных заявлений. Об этом сообщили в московской прокуратуре по итогам прошедшего суда.

Соколовскую признали виновной в распространении заведомо ложной информации, которая касалась действий российских военных. По мнению обвинения, делала это журналистка по мотивам политической ненависти.

"В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.

Также, согласно вердикту, Соколовскую лишили возможности администрировать информационные ресурсы на четыре года.

О заведенном уголовном деле в отношении украинской журналистки стало известно в 2023 году. Тогда адвокаты утверждали, что она обязательно получит реальный срок от шести до девяти лет лишения свободы.

Янина Соколовская до 2022 года была экспертом в "60 минутах", "Время покажет" и "Вечере с Владимиром Соловьевым". Также она писала свои авторские колонки в РИА "Новости", "Известиях" и других российских СМИ. После начала конфликта на Украине она уехала из России.

Источник: Прокуратура Москвы

Российские солдаты довели ВСУ до паники в Курской области

Противник не выдержал натиска ВС РФ

Трамп сделал странное заявление о русском народе

От американских политиков можно услышать все, что угодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей