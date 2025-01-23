Украинскую журналистку Соколовскую приговорили к тюрьме на 7,5 лет в России

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Украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая была гостем многих политических ток-шоу в России, заочно приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы после всех ее публичных заявлений. Об этом сообщили в московской прокуратуре по итогам прошедшего суда.
Соколовскую признали виновной в распространении заведомо ложной информации, которая касалась действий российских военных. По мнению обвинения, делала это журналистка по мотивам политической ненависти.
"В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.
Также, согласно вердикту, Соколовскую лишили возможности администрировать информационные ресурсы на четыре года.
О заведенном уголовном деле в отношении украинской журналистки стало известно в 2023 году. Тогда адвокаты утверждали, что она обязательно получит реальный срок от шести до девяти лет лишения свободы.
Янина Соколовская до 2022 года была экспертом в "60 минутах", "Время покажет" и "Вечере с Владимиром Соловьевым". Также она писала свои авторские колонки в РИА "Новости", "Известиях" и других российских СМИ. После начала конфликта на Украине она уехала из России.
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