Украинскую журналистку Соколовскую приговорили к тюрьме на 7,5 лет в России

Подозреваемую признали виновной в распространении фейков

Украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая была гостем многих политических ток-шоу в России, заочно приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы после всех ее публичных заявлений. Об этом сообщили в московской прокуратуре по итогам прошедшего суда.

Соколовскую признали виновной в распространении заведомо ложной информации, которая касалась действий российских военных. По мнению обвинения, делала это журналистка по мотивам политической ненависти.

"В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.

Также, согласно вердикту, Соколовскую лишили возможности администрировать информационные ресурсы на четыре года.

О заведенном уголовном деле в отношении украинской журналистки стало известно в 2023 году. Тогда адвокаты утверждали, что она обязательно получит реальный срок от шести до девяти лет лишения свободы.

Янина Соколовская до 2022 года была экспертом в "60 минутах", "Время покажет" и "Вечере с Владимиром Соловьевым". Также она писала свои авторские колонки в РИА "Новости", "Известиях" и других российских СМИ. После начала конфликта на Украине она уехала из России.