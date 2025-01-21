Башмет объявил о решении уйти на СВО

Известный артист объявил о решении уйти на СВО
Юрий Башмет. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость отметил, что сделает это в случае необходимости

Народный артист СССР Юрий Башмет в недавнем интервью объявил о своей готовности отправиться в зону СВО, чтобы взять оружие и воевать. Несмотря на непризывной возраст – в этом году ему исполнится 72 года – дирижер уверяет, что готов отдать долг родной стране в случае необходимости.

Башмет указал, что он не горит желанием принимать участие в боевых действиях. Стрелять и ползать в окопах ему будет удаваться гораздо хуже, чем музыкальная деятельность. Но если перед ним встанет вопрос того, чтобы отправиться воевать – без промедлений поедет в зону СВО для сражения с противником.

Также Башмет не понимает знаменитостей, которые покинули Россию после февральских событий 2022 года. 

"Это люди, которым больше нечего сказать дома, у них совести нет", – уверен артист.

По словам дирижера, он не готов однозначно осуждать всех, кто уехал из страны. При этом знаменитость не думает, что эмигранты действительно счастливы за границей.

Ранее Юрий Башмет резко раскритиковал представителей западных стран, которые на фоне политических событий начали отменять русскую культуру.

Источник: ТАСС

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