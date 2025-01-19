Источники рассказали о состоянии Питта после развода с Джоли

Источники рассказали о состоянии Питта после развода с Джоли
Брэд Питт. Фото: Joel Kowsky / wikimedia.org
Артист ждал этого события восемь лет

Спустя долгие годы судебных разбирательств Брэд Питт наконец официально свободен – ему удалось оформить развод с Анджелиной Джоли и вздохнуть полной грудью. По словам источников, актер испытывает на этом фоне невероятно чувство облегчения.

"Брэд хочет вернуть свою жизнь в нужное русло и оставить все это позади. Он может начать все сначала", – говорят они.

Сейчас Питт находится в ожидании выхода его фильма о "Формуле-1", премьера которого назначена на июнь. Но еще больше он надеется, что развод с бывшей женой наконец позволит ему наладить отношения со своими детьми. 

Знакомые артиста говорят, что наконец урегулировать вопрос с разводом ему удалось благодаря новой возлюбленной Инес де Рамон. Она помогла взглянуть на ситуацию по-новому, что в итоге привело к окончанию судебных споров. Поговаривают, что благодаря ей Питт сумел раскрыть в себе лучшие качества.

"Они безумно влюблены и так хорошо работают вместе. Брэд счастливее, чем когда-либо. Брэду нравится, какая Инес легкая и умная", – заявили осведомители.

Не исключено, что оформление развода может подтолкнуть актера к новому брачному союзу. Поговаривают, что он давно хотел сделать предложение де Рамон, но не мог из-за неурегулированного окончания отношений с Джоли.

Источник: US Magazine

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