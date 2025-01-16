Вдова Джигарханяна рассказала, как чуть не изменила ему с Караченцовым

Девушка всегда жила яркой жизнью

Виталина Цымбалюк-Романовская, вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, рассказала об одном случае, который едва не стал поводом для слухов о ее неверности. По словам пианистки, покойный актер Николай Караченцов проявлял к ней повышенное внимание и даже пытался завязать романтическое общение.

Инцидент произошел на светском мероприятии, где покойная советская звезда представил свою новую избранницу супругам Караченцовым. Девушка отметила, что глава семейства сразу обратил на нее внимание и не упустил возможность осыпать комплиментами.

Артистка подчеркнула, что между ней и Караченцовым не могло быть никаких близких отношений, однако его явный интерес к ней как к женщине был виден невооруженным глазом. Она назвала этот случай курьезом и подчеркнула, что всегда сохраняла верность любимому мужчине.