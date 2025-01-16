Вдова Джигарханяна заявила о готовности к новому браку

Личная жизнь пианистки бьет ключом

Виталина Цымбалюк-Романовская, вдова легенды Советского Союза Армена Джигарханяна, намекнула на возможные перемены в личной жизни. После более чем четырех лет вдовства пианистка, известная по череде скандалов на фоне жизни и смерти советской знаменитости, дала понять, что готова к новому этапу в судьбе.

По словам девушки, несмотря на многочисленные сплетни о ее личной жизни и появление в обществе с разными кавалерами, ей пока не удалось создать новую семью. Однако сейчас она решила дать себе шанс снова обрести счастье.

В недавней беседе с журналистами звезда отметила, что не намерена раскрывать детали о потенциальном избраннике. Она подчеркнула, что готова вновь почувствовать себя любящей женщиной и открыть сердце для новых отношений. Более того, звезда выразила готовность и к более серьезным изменениям, включая возможность повторного замужества.

Поклонники активно обсуждают ее заявление, гадая, кто может стать новым спутником жизни артистки. Однако сама пианистка решила сохранить интригу.