Сын Пи Дидии устроил разврат со своей девушкой на публике

Парень потискал возлюбленную за интимные места

Сын рэпера Пи Дидди Кристофер, более известный как Кинг, попал в скандал. Парень устроил публичный разврат со своей девушкой, которая выложила все в соцсетях.

На кадрах показано, как Комбс засунул голову между грудей своей возлюбленной и потерся об них. Она, в свою очередь, предупредила подписчиков о последствиях ношения откровенного бикини, из-за которого мужчины не смогут отлипнуть от интимных мест.

Также после этого Кристофер во время прогулки с девушкой на моторной лодке активно целовал ее и тискал за грудь. При этом для пары это видео не было новинкой, поскольку они часто демонстрируют на своих социальных платформах сцены сексуального характера.

Подобные выходки Кинга произошли всего через несколько месяцев после того, как в апреле прошлого года ему предъявили иск за сексуальное насилие. Обвинительница заявила, что перенесла травмирующий опыт во время вечеринки на яхте, где Кинф якобы изнасиловал ее.