Режиссер "Один дома" раскрыл, кем работали родители Кевина

Версию с мафией он категорически отвергает

В последние годы в рождественский и новогодний периоды пользователи Сети регулярно спорят о том, кем именно работали родители главного героя Кевина, раз смогли позволить себе настолько роскошный дом.

Разговоры подогрела также новость о продаже особняка за 5,2 млн долларов, или 5,2 млрд рублей. Сообщается, что внутри него располагается пять спален, шесть ванных комнат, две гостинных, кабинет и терраса – приобрести такое жилье простому человеку не по средствам, поэтому народ предположил, что отец семейства мог иметь отношение к криминалу.

Однако режиссер картины Крис Коламбус эти домыслы отвергает. Он уверяет, что все значительно проще. Мать была успешным модельером, а отец Кевина работал в сфере рекламы.

"Я не совсем помню, чем именно занимался отец. Но точно не организованной преступностью", – написал Коламбус в соцсетях.

При этом многие пользователи в Сети отметили, что версия с мафией казалась им более правдоподобной.