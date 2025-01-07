Режиссер "Один дома" раскрыл, кем работали родители Кевина

Режиссер "Один дома" раскрыл, кем работали родители Кевина
Кадр х/ф "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", 1992 год
Версию с мафией он категорически отвергает

В последние годы в рождественский и новогодний периоды пользователи Сети регулярно спорят о том, кем именно работали родители главного героя Кевина, раз смогли позволить себе настолько роскошный дом.

Разговоры подогрела также новость о продаже особняка за 5,2 млн долларов, или 5,2 млрд рублей. Сообщается, что внутри него располагается пять спален, шесть ванных комнат, две гостинных, кабинет и терраса – приобрести такое жилье простому человеку не по средствам, поэтому народ предположил, что отец семейства мог иметь отношение к криминалу. 

Однако режиссер картины Крис Коламбус эти домыслы отвергает. Он уверяет, что все значительно проще. Мать была успешным модельером, а отец Кевина работал в сфере рекламы.

"Я не совсем помню, чем именно занимался отец. Но точно не организованной преступностью", – написал Коламбус в соцсетях.

При этом многие пользователи в Сети отметили, что версия с мафией казалась им более правдоподобной.

Источник: соцсети

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