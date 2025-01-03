Актриса Блейк Лайвли обвинила коллегу по фильму в домогательствах

Актриса Блейк Лайвли обвинила коллегу по фильму в домогательствах
Блейк Лайвли. Фото: Nicole Alexander / wikimedia.org
Артист позволил себе лишнего во время съемки интимной сцены

Блейк Лайвли обвинила режиссера и партнера по фильму "Это заканчивается нами" Джастина Бальдони в том, что он вошел в ее трейлер, когда она была голой, и позволил своим друзьям наблюдать, как снимаются постельные сцены фильма. По ее словам, 40-летний актер также излишне импровизировал с физической близостью, не обсудив с ней этот деликатный вопрос. В результате она решила подать на него в суд.

Сперва Лайвли устроила встречу с Бальдони, пригласив на нее своего супруга Райана Рейнольдса, продюсера фильма и генпродюсера компании, на которую работает ее коллега. Она заявила, что Джастин создает враждебную рабочую обстановку, которая может сорвать съемки.

"Согласно иску, Бальдони скрытно покусывал и посасывал нижнюю губу мисс Лайвли во время нескольких дублей, якобы настаивая на неоднократной пересъемке сцены, несмотря на явный дискомфорт Лайвли". Актриса также утверждала, что ее коллега задавал ей сексуальные вопросы, в том числе спрашивал мать четверых детей, испытывают ли они с мужем одновременные оргазмы", – указывают источники.

В результате было достигнуто соглашение, согласно которому артисту не позволят заходить в трейлер к Лайвли, пока она голая, под любым предлогом. Также на съемках интимных сцен теперь разрешено присутствовать только тем людям, которых одобрила актриса и которые являются официальными сотрудниками.

Источник: RadarOnline

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