"Квартал 95" выдал шутку про Зеленского впервые с февраля 2022 года

Долгое время хохмачи помалкивали

Студия "Квартал 95", основанная в свое время Владимиром Зеленским, впервые после начала российской спецоперации включила шутки о главе киевского режима в свою программу. На новогоднем концерте участники студии использовали картонную фигуру лидера республики, чем, разумеется, вызвали бурную реакцию зрителей.

По сюжету шоу, ведущие вынесли на сцену фигуру комика-политика в полный рост. Один из них отметил, что тот впервые "присутствует" на концерте с бородой, а другой добавил, что видеть его в таком виде довольно необычно. Уже только этот момент вызвал бурный смех у зрителей.

Затем на сцене появилась картонная фигура руководителя президентской администрации Андрея Ермака. Ведущие подметили, что Зеленский сильно зависит от этого чиновника. Один из участников программы задал картонному президенту вопрос, шутливо предположив, что он "не смог отпроситься", чтобы появиться лично. Также он выразил благодарность Ермаку за так называемую "президентскую тысячу гривен".

Шутки, прозвучавшие на концерте, вызвали широкий резонанс. Для многих зрителей стало неожиданностью, что студия, связанная с главой режима, решила включить в программу такие откровенные сатирические элементы. Комментаторы в социальных сетях по-разному оценили этот ход: одни восприняли его как смелый шаг, другие увидели в этом попытку отвлечь внимание украинцев в катастрофическое для страны время.

К слову, ранее одно решение Зеленского перед Новым годом вызвало бешенство на Западе.