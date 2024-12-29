Киркоров рассказал, как принимал роды в маршрутке у незнакомой девушки

У артиста богатый жизненный опыт

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о необычном случае из жизни, который произошел задолго до начала его артистической карьеры. Артист ошарашил публику тем, что в юности изучал профессию акушера-гинеколога и однажды сам помог появиться на свет ребенку.

По его словам, это случилось около 35–40 лет назад во время поездки из Уфы в соседний город на маршрутке. Одна из пассажирок начала рожать прямо в дороге, и молодой Киркоров, оказавшийся рядом, принял роды. Все прошло благополучно, и ребенок появился на свет здоровым. Благодарные родители, впечатленные таким неожиданным участием, решили назвать новорожденную девочку Филиппиной в честь "акушера".

Артист отметил, что дальнейшая судьба девочки ему неизвестна, но этот случай навсегда остался в его памяти как один из самых необычных моментов жизни.