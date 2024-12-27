Звезда сериала "Во все тяжкие" подала на развод после 25 лет брака

Звезда сериала "Во все тяжкие" подала на развод после 25 лет брака
Бетси Брандт. Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org
Неизвестно, что стало настоящей причиной расставания пары

Актриса Бетси Брандт, которая сыграла в сериале "Во все тяжкие" Мэри Шредер – сестру жены главного героя и супругу полицейского Хэнка, решила подать на развод спустя 25 лет брака. На это она решилась после того, как год назад стала жить отдельно от мужа.

По заявлению адвокатов, инициатива рассторгнуть брак пошла от Брандт. Она решила уйти от Грейди Олсена, сославшись на "непримиримые разногласия". Их свадьба произошла в 1998 году, а официальной датой расставания в документах указали август 2023 года.

У супругов есть один несовершеннолетний ребенок, опеку над которым хочет получить актриса. По поводу раздела имущества никакой официальной информации нет, поэтому процесс может быть урегулирован брачным договором или судебным разбирательством.

После выхода "Во все тяжкие" Брандт продолжила сниматься в сериалах, в том числе приняв участие в спин-оффе "Лучше звоните Солу". 

Источник: TMZ

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